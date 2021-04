Actualidade

Pelo menos oito pessoas morreram na quinta-feira à noite no tiroteio ocorrido num armazém da empresa de serviços postais FedEx em Indianápolis, no Estado norte-americano do Indiana, informaram as autoridades locais.

Além dos oito mortos no ataque, o agressor acabou depois por se matar.

O incidente ocorreu pouco depois das 23:00 de quinta-feira (03:00 de sexta-feira em Lisboa) num armazém da FedEx perto do aeroporto de Indianápolis onde trabalham 4.500 pessoas.