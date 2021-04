Actualidade

O PSD de Vila Real de Santo António lamentou os "acontecimentos" que levaram à renúncia da presidente da Câmara local, Conceição Cabrita, e desejou que a sua militante possa provar a inocência relativamente às acusações de corrupção.

A autarca de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, renunciou ao mandato na quinta-feira, pouco antes de sair em liberdade do tribunal de Évora, onde foi submetida a primeiro interrogatório judicial com outros três detidos da "Operação Triângulo" e de onde saiu com proibição de contactos entre si e com o deputado António Gameiro.

Conceição Cabrita, que renunciou ao mandato autárquico com "efeitos imediatos", é suspeita de "um crime de corrupção passiva de titular de cargo político" e de "um crime de prevaricação de titular de cargo político", segundo o juiz presidente, que a proibiu de "permanecer nas instalações e de contactar os serviços da Câmara de Vila Real de Santo António", como medida de coação.