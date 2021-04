BES

O BES recuperou 179,2 milhões de euros até 2020 e não tem data para encerramento da sua liquidação, segundo uma resposta à comissão de inquérito do Novo Banco, a que a Lusa teve acesso.

De acordo com uma carta de César Brito, ex-vogal do BES, à Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, o BES em liquidação já tinha recuperado quase 180 milhões de euros.

Segundo os dados do balanço provisório no final de 2020, "as disponibilidades e aplicações de tesouraria são cerca de 150,5 milhões de euros, ao que haverá que deduzir a dotação de 10 milhões de efetuada na data de resolução e acrescer as despesas incorridas desde essa data".