O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) vai acrescentar 3,5% ao Produto Interno Bruto (PIB) português até ao final de 2025, de acordo com o Programa de Estabilidade (PE) divulgado hoje na página do parlamento.

"No final de 2025, o nível do PIB deverá situar-se 3,5% acima do nível que se teria verificado num cenário sem PRR", pode ler-se no Programa de Estabilidade 2021-2025 hoje conhecido.

De acordo com o Governo, o PRR e as medidas de relançamento económico implementadas durante o horizonte do programa "representam cerca de 17 mil milhões de euros", com o valor de medidas em 2022 "a ascender a 1,7% do PIB".