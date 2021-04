PE

O Banco Português de Fomento (BPF) vai pedir a Bruxelas um aumento de capital de 250 milhões de euros através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), de acordo com o Programa de Estabilidade (PE).

De acordo com o documento, aprovado na quinta-feira e que deu entrada no 'site' da Assembleia da República (AR) pouco depois da meia-noite, "será solicitado via PRR um montante de 250 milhões de euros para aumento de capital" com vista a "dotar o BPF com os recursos necessários para financiar estritamente o investimento planeado no âmbito do programa InvestEU [fundo europeu]".

O podido de aumento de capital não tem em conta "quaisquer atividades do banco fora do referido programa" e pretende garantir "o rácio de capital mínimo de 13%, imposto pela supervisão prudencial do Banco de Portugal".