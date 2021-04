Actualidade

O Governo cabo-verdiano renovou por 20 anos a concessão do serviço público de telecomunicações à empresa pública Cabo Verde Telecom, alterando várias cláusulas do contrato anterior, assinado em 1996 e que era válido até ao final de 2020.

Conforme estabelece o decreto-lei 36/2021, de 14 de abril, que aprova o novo contrato, a Cabo Verde Telecom terá de pagar anualmente ao Estado pela concessão, no acordo negociado entre as duas partes, 41 milhões de escudos (371 mil euros) a "título de renda".

Contudo, fica definido que se as receitas líquidas dos serviços concessionados caírem 20% - em termos acumulados desde 2019 - o valor da renda será reduzido em 10% e se a queda for de 30% "haverá lugar à revisão e negociação do valor".