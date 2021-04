Covid-19

O presidente da Câmara de Penela, no distrito de Coimbra, disse hoje que compreende as medidas que impedem o concelho de avançar para a próxima fase de desconfinamento, mas alertou para as consequências económicas.

Em declarações à agência Lusa, Luís Matias salientou que, em territórios de baixa densidade como Penela, "bastam sete casos para ultrapassar o índice de 120 por 100 mil habitantes", que impede a passagem à terceira fase de desconfinamento.

"Devia haver um cuidado especial para territórios de baixa densidade e talvez outros critérios, uma vez que poucos casos ativos, com baixo risco de contaminação na comunidade, projetam estes concelhos para lá do limite estipulado", frisou.