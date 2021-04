PE

A despesa com medidas de combate à pandemia ascenderá a 5.113,8 milhões de euros em 2021, entre apoios para compensar o confinamento e gastos com saúde pública, incluindo 400 milhões de euros em vacinas, segundo o Programa de Estabilidade.

De acordo com o documento, que foi hoje conhecido, o Governo estima que as medidas excecionais para dar resposta à pandemia de covid-19 tenham um impacto negativo de 3.536,8 milhões de euros no saldo orçamental das contas públicas em 2021, com a despesa prevista a ser compensada com 1.600 milhões de euros por via dos programas SURE e REACT-EU.

A maior fatia daquele impacto no saldo orçamental decorre de medidas do lado da despesa de apoio para compensar o confinamento que a evolução da pandemia impôs no início deste ano, e que ascendem a 3.843,8 milhões de euros.