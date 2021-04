Hong Kong

O magnata dos 'media' de Hong Kong Jimmy Lai foi hoje condenado a um ano de prisão pela participação nos protestos de 2019 no território, tendo oito ativistas recebido penas entre oito e 18 meses de prisão.

Além de Jimmy Lai, fundador do jornal Apple Daily, muito crítico do Governo, que já estava em prisão preventiva ao abrigo da lei da segurança nacional, foram condenados mais oito históricos do movimento pró-democracia, pela organização e participação numa "assembleia ilegal".

O grupo inclui o advogado e ex-deputado Martin Lee, de 82 anos, conhecido como "o pai da democracia" de Hong Kong, condenado a 11 meses de prisão com pena suspensa, por causa da idade.