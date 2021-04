Timor-Leste/Cheias

A União Europeia atribuiu hoje 100.000 euros de financiamento de emergência a Timor-Leste para apoiar necessidades humanitárias resultantes da passagem do ciclone tropical Seroja, e ainda 50.000 euros à Indonésia para o mesmo efeito.

"Em Timor-Leste, serão atribuídos 100.000 euros para apoiar a população mais afetada em Díli e outros municípios, especialmente famílias e mulheres e raparigas vulneráveis, afetadas pelas recentes inundações", explica um comunicado emitido pelo gabinete do Comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

"Apresentamos as nossas sinceras condolências às famílias das vítimas do Ciclone Seroja. Os nossos pensamentos estão com aqueles que perderam as suas casas e os seus meios de subsistência", afirmou o comissário, citado no comunicado.