Covid-19

O concelho de Beja vai prosseguir no desconfinamento na próxima segunda-feira, após uma retificação da incidência cumulativa de covid-19 nos últimos 14 dias, informou hoje o Governo.

Fonte do ministério da Saúde confirmou à Lusa que Beja vai prosseguir para a terceira fase de desconfinamento, ao contrário do que na quinta-feira foi anunciado, depois de a Direção-geral da Saúde (DGS) ter retificado a incidência cumulativa da covid-19 a 14 dias por 100.000 habitantes no concelho para o período de 31 de março a 13 de abril de 2021.

"A incidência cumulativa a 14 dias no período referido é assim de 107 casos por 100.000 habitantes", abaixo do limite dos 120 casos por 100.000 habitantes, informou a DGS.