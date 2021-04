Covid-19

"A NAV Portugal geriu 50.728 voos no primeiro trimestre de 2021, uma quebra de 68,6% face ao mesmo trimestre do ano passado, período em que foram controlados 161.579 movimentos no espaço aéreo português sob responsabilidade da NAV Portugal", informou a prestadora de serviços dos serviços de tráfego aéreo.

A NAV explicou que a variação acentuada no total de voos controlados nos primeiros três meses do ano deve-se ao facto de se estar a comparar com o mesmo período do ano passado, em que os efeitos da pandemia só se fizeram sentir já durante março.