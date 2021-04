Actualidade

Investigadores do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) identificaram um pigmento em tecidos do cancro do colorretal, cujo conteúdo acreditam que poderá ser usado como "parâmetro de diagnóstico e monitorização da evolução do cancro", revelou hoje o responsável.

Em declarações à agência Lusa, Luis Oliveira, do Departamento de Física do ISEP, explicou hoje que o pigmento, designado lipofuscina, foi observado durante a avaliação das propriedades óticas de tecidos da mucosa colorretal saudáveis e com cancro.

"Verificamos que o conteúdo de sangue nos dois tipos de tecidos não correspondia ao espetável. As propriedades mostravam que havia muito baixo conteúdo de sangue e isso levantou uma suspeita, nomeadamente que poderia existir algum tipo de componente biológico contido nos tecidos que estava a camuflar o verdadeiro conteúdo de sangue e que era o pigmento", afirmou.