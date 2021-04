Covid-19

A Comissão Europeia deu hoje 'luz verde' ao regime de apoios de 150 milhões de euros destinada a apoiar empresas na região dos Açores atingidas pela pandemia de covid-19, ao considerar a medida "necessária, apropriada e proporcional".

Em comunicado, o executivo comunitário sublinha que este apoio, concedido na forma de subvenções diretas, visa atenuar o impacto negativo nas empresas ativas na região dos Açores provocado pelas medidas restritivas impostas pelas autoridades portuguesas para limitar a propagação da covid-19.

A Comissão salienta que, de acordo com este regime de apoio, as empresas beneficiárias das linhas de crédito decididas a nível nacional e aprovadas pela Comissão receberão um montante fixo de ajuda, calculado com base no salário mínimo regional para cada trabalhador a tempo inteiro e na dimensão das empresas em causa.