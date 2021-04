GO

A proposta de lei das Grandes Opções para 2021-2025 prevê a mobilização de fundos comunitários e/ou receitas do leilão 5G para apoiar o desenvolvimento de provas de conceito da quinta geração em infraestruturas críticas portuárias.

De acordo com as Grandes Opções (GO), aprovadas na quinta-feira pelo Conselho de Ministros, "serão mobilizados fundos comunitários e/ou receitas de leilão 5G com vista a apoiar o desenvolvimento de provas de conceito do 5G em infraestruturas críticas portuárias, de forma a identificar oportunidades de inovação e desenvolvimento e integração/parceria entre atores relevantes".

Mas também para "aumentar a eficiência de toda a atividade portuária, melhorando a sustentabilidade ambiental e eficiência logística dos portos", lê-se no documento.