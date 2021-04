GO

A proposta de lei das Grandes Opções (GO) para 2021-2025, aprovada em Conselho de Ministros, prevê uma despesa limite superior a 172 mil milhões de euros na área da Saúde.

O documento, aprovado na quinta-feira, corresponde a uma atualização das Grandes Opções para 2021-2023, tendo em conta os ajustamentos necessários às medidas de curto prazo de resposta à crise.

Segundo as GO, a despesa limite na Saúde vai crescer todos os anos, começando com 32.266,8 milhões de euros este ano. Para 2022 está prevista uma despesa limite de 33.499,1 milhões e para o ano seguinte 34.655,1 milhões.