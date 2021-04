Covid-19

Cabo Verde voltou à liderança dos países africanos com mais casos de covid-19 por 100 mil habitantes, registando um aumento de 52 por cento no número de novos casos, de acordo com dados África CDC.

Segundo a análise à evolução da pandemia de covid-19 em África, na semana de 05 a 11 de abril, Cabo Verde registou 189 casos por 100 mil habitantes, a maior incidência entre os 54 países africanos.

Além de Cabo Verde, os cinco países com maior incidência foram o Djibuti (137), Seychelles (100), Tunísia (100), Líbia (76) e Botsuana (72).