Actualidade

Porto e de Vila Nova de Gaia querem criar um agrupamento de entidades adjudicantes para avançar com o contrato de conceção e construção da nova ponte sobre o Douro, revela uma proposta que a autarquia gaiense discute na segunda-feira.

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, refere-se ao projeto da nova travessia sobre o Douro entre Campanhã (Porto) e o Areinho de Oliveira do Douro (Gaia), batizada como Ponte D. António Francisco dos Santos, anunciado em abril de 2018 com a previsão de conclusão em 2022.

De acordo com a proposta que vai na segunda-feira à reunião camarária de Vila Nova de Gaia, este contrato de agrupamento de entidades adjudicantes "tem por objeto a celebração de todos os contratos que se tornem necessários à conceção e construção da ponte D. António Francisco dos Santos, bem como de todas as infraestruturas rodoviárias ou outras requeridas para assegurar a ligação das margens do concelho do Porto e do concelho de Vila Nova de Gaia".