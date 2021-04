PE

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) terá 600 milhões de euros para estímulos ao emprego e às condições dignas de trabalho, sendo 250 milhões para as zonas desfavorecidas de Lisboa e Porto, refere o Programa de Estabilidade (PE).

De acordo com o PE, aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e entregue à Assembleia da República (AR), no âmbito das "medidas de relançamento da economia e apoio ao emprego", o PRR prevê "medidas de despesa pública associadas ao estímulo ao emprego e às condições dignas de trabalho no montante total de mais de 600 milhões de euros".

"Entre elas, destacam-se as operações integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, com cerca de 250 milhões de euros, onde se prevê a aposta na formação profissional e nas políticas de promoção de empregabilidade ajustadas às realidades e dinâmicas locais, assim como o aumento da qualificação de adultos e na certificação das suas competências, bem como no completar de percursos de qualificação de jovens ativos", diz o documento que ficou disponível pouco depois da meia-noite no 'site' da AR.