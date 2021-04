Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse hoje que 83% dos profissionais de saúde e metade dos bombeiros e proteção civil já foram vacinados contra a covid-19 e pediu mais doses para imunizar 70% de toda a população ainda este ano.

"O Governo pretende vacinar 70% da população do país ainda este ano, para tal temos que ter acesso a mais doses de vacina", pediu Ulisses Correia e Silva, enquanto orador convidado da Gavi (Aliança das Vacinas) e dos Estados Unidos no evento online de lançamento do programa sobre oportunidades de investimento.

"Para atingir essa meta espero poder a continuar com a importante colaboração dos habituais parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde. Estaremos a contribuir, assim, para a tão desejada retoma económica e social, através da normalização da situação sanitária", apelou.