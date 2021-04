GO

A Proposta de Lei das Grandes Opções (GOP) para 2021-2025 prevê o reforço da fiscalidade verde, apostando na manutenção do movimento de transferência progressiva da carga fiscal sobre o trabalho para a poluição e uso intensivo de recursos.

"No que respeita à fiscalidade verde, importa prosseguir com o movimento de reequilíbrio fiscal, em linha com o objetivo de transição justa, mediante a transferência progressiva da carga fiscal sobre o trabalho para a poluição e o uso intensivo de recursos", refere a proposta das GOP que o Governo enviou ao parlamento e que foi agora divulgada.

No documento, o Governo assinala a importância da fiscalidade verde na "gestão eficiente dos recursos" e no "combate à poluição", assumindo como fundamental "aumentar a tributação sobre os produtos e serviços com pior desempenho ambiental e identificar outros mecanismos fiscais que minimizem o recurso a materiais descartáveis e não reutilizáveis".