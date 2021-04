Actualidade

Cerca de um terço de 118 páginas 'online' de crédito ao consumo analisadas pela Comissão Europeia violam as regras da União Europeia (UE) sobre direitos do consumidor, por falta de informação ou clareza sobre taxas e outras condições.

Segundo os resultados desta análise feita pelo executivo comunitário juntamente com autoridades nacionais de defesa do consumidor, hoje divulgada, "mais de um terço [36%] dessas páginas foram consideradas potencialmente em violação do direito do consumidor da UE".

Isto porque "faltavam ou não eram claras informações chave tais como o custo do crédito, taxas de juro ou a existência de um seguro obrigatório", precisa a Comissão Europeia em nota de imprensa.