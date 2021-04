GO

O Portugal 2020 injetou um valor recorde de cerca de 3,4 mil milhões de euros na economia em 2020, mais 400 milhões de euros do que no ano anterior, segundo a proposta de Lei das Grandes Opções para 2021-2025.

"Em 2020, ano de pandemia, o Portugal 2020 contribuiu para injetar na economia, sob a forma de pagamentos aos seus beneficiários, cerca de 3,4 mil milhões de euros, mais 400 milhões de euros do que em 2019, um valor recorde nos sete anos da aplicação", lê-se no documento, aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros.

De acordo com as Grandes Opções (GO), "mesmo perante sérias dificuldades de implementação dos projetos no terreno", face à pandemia de covid-19, a taxa de execução do Portugal 2020 (PT 2020) atingiu os 57% no final do ano, mais 12 pontos percentuais em comparação com 2019.