Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Paris, 16 abr 2021 (Lusa) - O Dia Internacional da Geodiversidade foi hoje reconhecido por unanimidade pela UNESCO por iniciativa de Portugal que apadrinhou a campanha internacional do mundo científico para o reconhecimento formal desta data.

"A ideia da proteção do património natural está a ganhar muita força dentro da UNESCO. A UNESCO sempre foi muito conhecida pela proteção do património cultural e a ideia do património natural, ligado à geodiversidade, está a ganhar muita força", afirmou, embaixador de Portugal na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), António Sampaio da Nóvoa em declarações à agência Lusa.

O Dia Internacional da Geodiversidade foi aprovado hoje na 211.ª sessão do conselho executivo, que decorre em parte em Paris e em parte em videoconferência, em respeito das regras sanitárias.