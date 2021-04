Actualidade

A Comissão Europeia disse hoje apoiar a criação do euro digital, a forma virtual da moeda única, como forma de complementar o numerário e as soluções privadas de pagamento a retalho, mas admitiu dificuldades "técnicas e jurídicas".

"A Comissão apoia a exploração de um projeto de euro digital, como elemento potencialmente importante de um setor financeiro digital forte e inovador e de sistemas de pagamento mais eficientes e resilientes", afirmou hoje o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas após uma reunião por videoconferência do Eurogrupo, o responsável acrescentou que "um euro digital poderia também apoiar objetivos políticos mais amplos, [nomeadamente] a digitalização da economia, a autonomia estratégica aberta e o reforço do papel internacional do euro", permitindo ainda "complementar o numerário e o já rico painel de soluções privadas de pagamento a retalho existentes".