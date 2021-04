GO

Os corredores previstos no plano Ferrovia 2020 estão todos em obras este ano, de acordo com as estimativas da proposta de Lei das Grandes Opções para 2021-2025, aprovada esta quinta-feira.

"O ano de 2021 é o ano em que todos os corredores do Ferrovia 2020 estarão em obras", lê-se no documento, que acrescenta que "as intervenções em curso e as obras a iniciar durante o ano de 2021 visam assegurar a interoperabilidade ferroviária".

Estas intervenções pretendem, no que diz respeito ao transporte de mercadorias, "aumentar a capacidade das linhas, através da construção de estações técnicas, de modo a garantir condições que permitam a circulação diária de maior número de comboios" bem como "criar condições para a circulação de comboios de mercadorias de comprimento até 750 m e reduzir o tempo de trajeto dos comboios de mercadorias", referem as Grandes Opções (GO).