UE/Presidência

O diretor-geral das Parcerias Internacionais da União Europeia (UE), Koen Doens, disse hoje que o financiamento a fundo perdido de 30 mil milhões de euros para a África subsaariana terá uma componente muito significativa para as energias renováveis.

"No novo ciclo orçamental da UE, entre 2021 e 2027, vamos alocar um montante substancial de financiamento e de meios, destinando quase 30 mil milhões de euros em doações para a África subsaariana e um montante muito, muito significativo irá para as energias sustentáveis, que estão no coração da nossa parceria com África", disse Koen Doens.

O responsável falava durante as 'Green Talk' de alto nível "Acelerar a Parceria UE-África para a Transição da Energia Verde", organizada pela presidência portuguesa da UE.