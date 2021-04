Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apelou hoje ao cumprimento das regras sanitárias para que o município, que está em estado de alerta em relação à pandemia, não venha a retroceder no processo de desconfinamento.

O município de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, integra uma lista de 13 concelhos que atingiram a barreira dos 120 casos por 100 mil habitantes e que, apesar de avançarem para a próxima fase de desconfinamento, estão em situação de alerta e com uma particular atenção no controlo da pandemia de covid-19 nos próximos 15 dias.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia, Alberto Mesquita (PS), justificou esta situação com a ocorrência de surtos da covid-19 em dois estabelecimentos de ensino em Alverca do Ribatejo e na Póvoa de Santa Iria.