Covid-19

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 16 abr 2021 (Lusa) - O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal desceu hoje para 1,05 assim como a incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias que se situa nos 71,6, segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt nacional de 1,06 e uma incidência de 72,4 casos por 100.000 habitantes. (CORRIGE DATA DOS INDICADORES ANTERIORES, QUE SÃO DE QUARTA-FEIRA E NÃO SEGUNDA-FEIRA)

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental descem também de 1,05 para 1,04 no que diz respeito ao Rt e de 69 para 68 em relação ao valor médio de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.