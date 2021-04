Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, recuou hoje na opinião sobre o lance que ditou a expulsão de Eustáquio no confronto com o Paços de Ferreira, mas recusou responder às palavras de Pepe sobre as suas próprias declarações.

O 'capitão' do FC Porto disse, em entrevista ao semanário Novo, que se sentiu "envergonhado" por ver Jorge Jesus a afirmar que o médio do Paços de Ferreira teve intenção de magoar Julian Weigl, o que levou o técnico dos 'encarnados' a falar novamente do lance e a explicar que, na altura, viu o lance "um pouco à pressa".