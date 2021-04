Covid-19

O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, disse hoje que esperava "um bocadinho de condescendência" do Governo e que o seu concelho não tivesse de manter as atuais medidas de confinamento devido à covid-19.

"Sabíamos que estávamos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, mas poderia haver um bocadinho de condescendência da parte do Governo em casos como o nosso", referiu o autarca à agência Lusa.

Rogério Abrantes lembrou que este concelho do distrito de Viseu tem baixa densidade populacional e, "há 15 dias, registava uma taxa de incidência de perto de 270".