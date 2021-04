Novo Banco

A participação na comissão de inquérito ao Novo Banco do Presidente do Conselho de Administração da C2 Capital Partners prende-se "em exclusivo" com o facto desta empresa gerir um fundo que adquiriu créditos ao banco, garante a sociedade.

Num esclarecimento à Lusa, a empresa presidida por Nuno Gaioso Ribeiro afirma que "a eventual participação do representante dessa sociedade gestora na CPI [comissão parlamentar de inquérito] do Novo Banco relacionar-se-á, em exclusivo, com o facto desta sociedade ter sob gestão um fundo de investimento alternativo especializado (FIAE), registado na CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários], que adquiriu créditos ao Novo Banco".

Nuno Gaioso Ribeiro está entre os empresários que deverão ser ouvidos no final do mês, no parlamento, no âmbito das audições aos grandes devedores, na comissão de inquérito ao Novo Banco, avançou hoje a Lusa, indicando que também Luís Filipe Vieira, da Promovalor (e presidente do Benfica) vai ser chamado.