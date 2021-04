Tóquio2020

Fernando Pimenta é o primeiro e único atleta até agora confirmado na seleção de sete canoístas que vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, e que ainda pode ser reforçada no apuramento continental de maio, na Hungria.

"Depois de em 2019 ter conquistado a vaga para os Jogos Olímpicos em K1 1000, veio, a 99 dias do início do maior evento desportivo do planeta, a confirmação por parte da federação que essa vaga é minha/nossa. Seguimos juntos com passos firmes rumo a Tóquio", escreveu Pimenta, nas redes sociais.

O canoísta limiano não teve rivais dispostos a disputar-lhe o lugar no K1 1000 na prova seletiva de 23 de abril, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, e que vai definir as tripulações que vão competir no Japão, pelo que o seu lugar está garantido.