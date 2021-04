Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), no dia 21 de abril, para arrecadar entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 21 de abril pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 16 de julho de 2021 e 18 de março de 2022, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros", lê-se na mesma nota.

A entidade já tem previsto mais dois leilões, um no dia 19 de maio, para entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros e outro no dia 16 de junho, com um montante previsto entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros, de acordo com informação no 'site' do IGCP.