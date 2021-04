Covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou hoje que dará na terça-feira um parecer sobre a vacina Janssen contra a covid-19, cuja utilização está suspensa nos Estados Unidos e na Europa por existir uma relação com coágulos no sangue.

A Agência, com sede em Amesterdão, anunciou hoje que irá dar uma "conferência de imprensa virtual sobre as conclusões a propósito da avaliação da segurança" da vacina do grupo Johnson & Johnson.

A conferência de imprensa deverá ser às 16:00 (hora de Portugal).