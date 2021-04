PRR

O gestor António Costa Silva vai presidir à Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou hoje, em Coimbra, o primeiro-ministro, António Costa.

"No modelo de governação, que está neste momento desenhado, convidámos para presidente da Comissão de Acompanhamento o professor António Costa Silva", afirmou o primeiro-ministro, durante a apresentação do PRR, que decorreu hoje à tarde no Convento São Francisco, em Coimbra.

O professor universitário e gestor da petrolífera Partex foi escolhido por António Costa para preparar o programa de recuperação económica e social do país até 2030.