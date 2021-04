Actualidade

O trabalho do realizador português João Nicolau vai estar em destaque na 39.ª edição do Encontro de Cinema de Bergamo, numa secção intitulada "Europa, Agora!" que também vai ter o foco sobre a francesa Mia Hansen-Løve.

O cinema de João Nicolau era para ter sido alvo de um foco particular na 38.ª edição do evento, em 2020, mas esta acabou por não se realizar devido à pandemia de covid-19, passando agora para a edição deste ano, que deverá acontecer entre 24 de abril e 02 de maio, num formato que será na maioria 'online', com algumas atividades presenciais.

De João Nicolau, que estará presente em Bergamo, serão exibidos "Rapace" (2006), "Canção de Amor e Saúde" (2009), "A Espada e a Rosa" (2010), "O Dom das Lágrimas" (2012), "Gambozinos" (2013), "John From" (2015) e "Technoboss" (2019).