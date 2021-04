Actualidade

O físico Vítor Cardoso ganhou uma bolsa de 5,3 milhões de euros para dirigir e criar um grupo de investigação na área da gravitação no Instituto Niels Bohr, Dinamarca, anunciou hoje o Instituto Superior Técnico (IST), onde leciona.

A bolsa, que será entregue em 27 de abril, é concedida pela fundação dinamarquesa Villum Fonden, criada em 1971 pelo engenheiro civil Villum Kann Rasmussen, adianta o IST em comunicado.

À Lusa, o docente e investigador do Centro de Astrofísica e Gravitação (Centra) do IST, em Lisboa, disse que espera ter o grupo de investigação criado e instalado no fim de 2022, ano em que se celebra o centenário da atribuição do Prémio Nobel da Física ao dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), que ajudou a estabelecer os alicerces da física quântica.