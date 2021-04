PRR

O ministro do Planeamento, Nelson Souza, destacou hoje, em Coimbra, a participação de 1.739 entidades nacionais na consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que deverá seguir para Bruxelas na próxima semana.

Na apresentação do documento, que está a ser ultimado, o governante frisou que a "consulta pública muito participada", com cerca de 3.500 comentários e 65 mil visualizações, tornou o PRR "mais robusto".

"Analisámos com muito cuidado e detalhe as propostas, sugestões e as críticas apresentadas e chegámos a um conjunto de propostas adicionais que tornam mais robusto, mais aderente o atual PRR na versão que apresentamos", salientou.