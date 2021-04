MotoGP/Portugal

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera "melhorar" o nono lugar dos treinos livres de hoje durante a qualificação, de sábado, para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, terceira prova da temporada.

Em declarações aos jornalistas após a segunda sessão de treinos livres de hoje, Miguel Oliveira lamentou a dificuldade com as borrachas escolhidas pela Michelin para os pneus deste ano, que são diferentes das usadas no ano passado.

"O pneu macio é um grande handicap para nós. Somos os únicos a usar os mais duros disponíveis, que consideramos que ainda são demasiado macios para nós. A Michelin diz que a decisão foi unânime dos pilotos quando nem todos participaram nas reuniões", frisou o almadense.