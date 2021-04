PRR

O primeiro-ministro, António Costa, salientou hoje que com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) o país poderá chegar a 2030 com um PIB superior às projeções feitas para aquele ano antes da pandemia.

"Com a execução deste plano temos condições de, em 2026, chegarmos ao ponto [na economia] em que estaríamos sem covid-19 e tivesse havido uma evolução natural do nosso crescimento desde 2019, como a partir daí irmos mais além e podermos chegar a 2030 melhor do que teríamos estado se não tivéssemos o Programa de Recuperação e Resiliência", afirmou o líder do Governo, que falava durante a apresentação do plano, no Convento São Francisco, em Coimbra.

António Costa afirmou que em 2022, com a execução do PRR, será possível a Portugal recuperar o nível do PIB (Produto Interno Bruto) de 2019, notando que a pandemia trouxe um atraso relativamente àquela que era a evolução do crescimento da economia portuguesa até esse ano.