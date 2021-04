Covid-19

A Itália registou 15.943 contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, divulgaram hoje as autoridades italianas, no dia em que o Governo de Mario Draghi anunciou a reabertura gradual do país a partir de 26 de abril.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 3.842.079 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

O país somou 429 óbitos nas últimas 24 horas, um aumento quando comparado com as vítimas mortais contabilizadas no dia anterior (380).