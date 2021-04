Covid-19

As pessoas com menos de 40 anos são, pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19 no Brasil, a maioria entre os pacientes internados em hospitais no país, que vive uma segunda vaga mais virulenta e letal do que a primeira.

Dados da Associação Brasileira de Medicina Intensiva (AMIB) mostram que os jovens representavam 52,2% dos pacientes em terapia intensiva no Brasil no mês de março, um aumento de 16,5% face ao período de setembro a novembro em 2020.

O número de pacientes jovens com necessidade de ventilação mecânica também atingiu o maior nível (58,1%) desde a confirmação do primeiro caso de covid-19 no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020.