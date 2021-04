Covid-19

O Reino Unido registou 34 mortes e 2.596 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o Governo britânico, que hoje foi aconselhado a vacinar mulheres grávidas.

Segundo o Comité Conjunto de Vacinação e Imunização [Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI], dados dos Estados Unidos, onde cerca de 90 mil mulheres já foram vacinadas, indicam que o fármaco à base de uso de tecnologia RNA mensageiro (mRNA) é seguro.

"Com base nesses dados, o Comité Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI, na sigla em inglês) informa que é preferível que as vacinas Pfizer-BioNTech ou Moderna sejam oferecidas a mulheres grávidas no Reino Unido, quando disponíveis", afirmou o organismo que aconselha o executivo.