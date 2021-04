Autárquicas

O deputado do PS António Gameiro retirou a sua candidatura à Câmara de Ourém, demitiu-se da presidência da Concelhia e vai apresentar a demissão do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, disse hoje o próprio.

"Retiro a minha candidatura à Câmara de Ourém, demito-me, igualmente, de presidente da Concelhia do PS de Ourém e apresentarei, com efeitos ao dia de hoje, a minha demissão do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal", que funciona junto da Assembleia da República, afirmou à agência Lusa António Gameiro.

A decisão surge na sequência de o parlamentar ser suspeito na "Operação Triângulo", que levou à detenção da presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita (PSD).