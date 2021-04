Judo/Europeus

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, elogiou hoje a "conquista histórica" da judoca Telma Monteiro, com o seu "currículo ímpar e invejável" a ser enriquecido com o sexto título europeu, garantido em Lisboa.

"Os anos passam e a Telma continua, incansável, a elevar-nos com novas conquistas. Hoje, alcançou a 15.ª medalha em campeonatos da Europa, mais de 65 em grandes competições internacionais", destacou o dirigente, em texto publico no sítio oficial do Benfica.

Telma Monteiro, 10.ª do ranking mundial, amealhou nova medalha de ouro na categoria de -57 kg nos Europeus ao vencer na final a eslovena Kaja Kajzer, 15.ª da hierarquia, por 'ippon'.