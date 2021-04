Comandos

As alegações finais do julgamento dos militares acusados de crimes ligados à morte de dois recrutas dos Comandos foram adiadas para os dias 07, 13 e 17 de maio, segundo despacho do coletivo de juízes hoje conhecido.

Inicialmente, o tribunal havia marcado a data das alegações para 30 de abril e 05 de maio, após o Ministério Público (MP) pedir alargamento de prazo para preparar as alegações, mas, após pedidos formulado pelas partes, e embora não tivesse que aceitar, os juízes "em estrito pelo dever de colaboração" e "tentativa de conciliação de datas face à disponibilidade indicada por todos", decidiu alterar o calendário para 07, 13 e 17 de maio.

Assim, com base naquele fundamento e considerando as datas disponíveis para todos os intervenientes processuais, o tribunal designou 07 de maio (10:00) para início das alegações do Ministério Público, seguindo-se a dos assistentes e das partes civis.