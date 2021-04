Actualidade

O futebolista do Boavista Cristian Devenish sofreu hoje um traumatismo craniano durante o triunfo sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo de abertura da 27.ª jornada da I Liga, confirmou à agência Lusa fonte dos 'axadrezados'.

Cristian Devenish, de 20 anos, foi atingido na cabeça com um toque involuntário do guarda-redes 'axadrezado' Léo Jardim aos 87 minutos, durante a execução de um canto do Paços de Ferreira, tendo caído no relvado e recebido assistência médica imediata.

O jogo esteve parado quase seis minutos e o defesa central colombiano precisou mesmo de ser transportado de maca e com colar cervical para uma ambulância, enquanto era substituído pelo mexicano Jesús Gómez, embora não tenha passado pelo hospital.