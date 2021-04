Covid-19

O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, registou 3.305 mortes e 85.774 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.

Os números contabilizados hoje fizeram elevar o total de óbitos no país para 368.749 e para 13.832.455 diagnósticos de infeção desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil em fevereiro do ano passado.

Tal como ocorreu em março, a nação sul-americana, com 212 milhões de habitantes, continua a ser o país com mais mortes registadas em 24 horas, muito acima dos Estados Unidos e da Índia.