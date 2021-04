Covid-19

O Algarve é a região do país onde a pandemia está a ter um "impacto absolutamente desproporcional" e apresenta o maior aumento homólogo do desemprego, seguida, muito à distância, da Área Metropolitana de Lisboa, segundo o Observatório das Desigualdades.

Um relatório agora divulgado, assinado por Inês Tavares, Ana Filipa Cândido, Jorge Caleiras e Renato Miguel do Carmo, analisou o mercado de trabalho em Portugal continental durante o ano de 2020, com base em dados do Instituto do Emprego e da Formação Profissional.

A primeira grande constatação do estudo "Desemprego em 2020 - Impactos da Pandemia, Mapeamentos e Reflexões" foi "a inversão da trajetória de descida sustentada do desemprego que vinha acontecendo desde 2012".